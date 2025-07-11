Nova linhaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Imagem 1 de 4
Plano
Números-Chave
14 km
de traçado
5
Municípios envolvidos
30
Estações
5 horas > 1 hora
Serviço contínuo
Numerosas conexões
Ao longo de todo o trajeto
47 000
passageiros são esperados todos os dias
Calendário
- 2016Declaração de utilidade pública
- 2018-2019Finalização do projeto preliminar e estudos do projeto
- 2020-2022Desvio de redes de concessão
- 2023-2025Obras de infraestrutura (faixas dedicadas a ônibus, estações, etc.)
- HojeA partir do verão de 2025Testes de equipamentos, testes de tráfego de ônibus, testes de prova