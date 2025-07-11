Ônibus

Nova linhaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Imagem 1 de 4

Estado + França Recuperação
União Europeia
Região de Île-de-France
Departamento de Essonne
Île-de-France Mobilités

Notícias

Publicado em

Os Julgamentos estão começando, explicamos tudo para você!

Subscrever notícias
Todas as notícias sobre projectos

Plano

Números-Chave

14 km

de traçado

5

Municípios envolvidos

30

Estações

5 horas > 1 hora

Serviço contínuo

Numerosas conexões

Ao longo de todo o trajeto

47 000

passageiros são esperados todos os dias

Calendário

Financiamento e atores
  1. 2016
    Declaração de utilidade pública
  2. 2018-2019
    Finalização do projeto preliminar e estudos do projeto
  3. 2020-2022
    Desvio de redes de concessão
  4. 2023-2025
    Obras de infraestrutura (faixas dedicadas a ônibus, estações, etc.)
  5. Hoje
    A partir do verão de 2025
    Testes de equipamentos, testes de tráfego de ônibus, testes de prova