Descubra o projeto

O território possui muitos projetos de renovação urbana: criação de zonas de desenvolvimento concertadas (ZAC), novos distritos, projetos de renovação urbana (PRU). O Tzen 4 atenderá aos novos setores de habitação e equipamentos para alcançar o máximo número possível de habitantes e funcionários. Assim, atravessará o distrito de Grande Borne e o ZAC Centre-ville em Grigny, os distritos do Planalto e do Canal em Évry-Courcouronnes, o Centre Hospitalier Sud Francilien e o ZAC de la Montagne des Glaises em Corbeil-Essonnes, entre outros.