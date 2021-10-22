Ônibus

Nova linhaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Descubra o projeto

Graças aos ônibus maiores e faixas dedicadas na maior parte da linha, a Tzen 4 oferece viagens confortáveis e eficientes. Ela substituirá a linha 4206 (antiga 402) em 14 km entre "La Treille" em Viry-Chatillon e a estação RER Corbeil-Essonnes, o trecho mais movimentado dos subúrbios externos. O Tzen 4 é uma novidade mundial: será o primeiro ônibus biarticulado 100% elétrico de 24 metros, com recarga terrestre em menos de 5 minutos.

Para poder ver este vídeo, deve

Mais confortável

Ônibus de 24 metros que podem acomodar 140 pessoas (em comparação com 100 pessoas nos atuais 402 ônibus)

Mais eficiente

Faixas exclusivas para ônibus e prioridade nos cruzamentos, um ônibus a cada 5 minutos durante o horário de pico

Mais ambientalmente amigável

Ônibus 100% elétricos, com carregamento inovador em solo, em menos de 5 minutos
Tzen 4 - Estação Albert Camus em Ris-Orangis (intenções de desenvolvimento)
Tzen 4 - Station Albert Camus à Ris-Orangis (intentions d'aménagements)

Tzen 4 - Estação Albert Camus em Ris-Orangis (intenções de desenvolvimento)

Uma linha que apoia o desenvolvimento do território

O Tzen 4 receberá mais de 40.000 passageiros por dia. Ele acompanha:

  • crescimento populacional e de emprego (+18% para população e +3% para empregos)
  • um aumento no deslocamento, em particular de ou para Évry-Courcouronnes
  • um aumento nas viagens de estudantes e crianças em idade escolar
  • um serviço aos principais projetos do território: reabilitação do distrito de Tarterêts em Corbeil-Essonnes, centro da cidade do ZAC de Grigny, renovação urbana do Grande Borne em Grigny, reurbanização da Ágora em Évry-Courcouronnes, etc.

Os distritos atendidos

O território possui muitos projetos de renovação urbana: criação de zonas de desenvolvimento concertadas (ZAC), novos distritos, projetos de renovação urbana (PRU). O Tzen 4 atenderá aos novos setores de habitação e equipamentos para alcançar o máximo número possível de habitantes e funcionários. Assim, atravessará o distrito de Grande Borne e o ZAC Centre-ville em Grigny, os distritos do Planalto e do Canal em Évry-Courcouronnes, o Centre Hospitalier Sud Francilien e o ZAC de la Montagne des Glaises em Corbeil-Essonnes, entre outros.