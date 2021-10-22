Você é um comerciante
Aqui você encontrará todas as informações que precisa sobre:
- A criação da Comissão de Liquidação Amigável (CRA) para comerciantes e profissionais que vivem ao longo do Tzen 4.
- O sistema local de informação para levantar suas dúvidas relacionadas às obras
Informando os moradores profissionais
Durante toda a duração do projeto, dois agentes locais estão presentes no local. Eles estão à sua disposição para responder todas as suas dúvidas sobre o projeto e acompanhá-lo durante o trabalho. Não hesite em entrar em contato diretamente com eles.
A Île-de-France Mobilités queria estabelecer um processo de liquidação amigável, gerenciado pela Comissão de Liquidação Amigável (CRA).
Esta comissão examina os pedidos de indenização apresentados por profissionais que vivem próximos à rota do projeto Tzen 4.
Comerciantes e artesãos registrados no registro comercial ou de ofícios, que residam próximos à rota e estabelecidos antes da data da declaração de utilidade pública do projeto, promulgada em 8 de dezembro de 2016, são elegíveis. Para serem compensados, os profissionais locais devem ter sofrido danos que são consequência direta das obras de infraestrutura de Tzen 4.
Seus agentes locais
Ouvindo você
Stella e Madia são as agentes locais presentes entre Viry-Chatillon e Corbeil-Essonnes para responder todas as suas perguntas, além de apresentar a você as notícias do projeto Tzen 4.
Você também pode contatá-los por e-mail e telefone:
- Madia
Telefone: 06 34 33 54 06
Correspondência: [email protected]
- Stella
Telefone: 06 34 05 84 96
Correspondência: [email protected]