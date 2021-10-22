Financiamento e atores
Os atores do projeto
Infraestrutura
Muitos atores públicos se comprometeram a financiar os estudos do projeto: o Estado (21%), a Região da Île-de-France (49%) e o departamento de Essonne (30%).
Material rodante
O material rodante (ou seja, os ônibus) será 100% financiado pela Île-de-France Mobilités.
A fazenda
A operação (ou seja, manutenção de ônibus e estações, recursos humanos e videovigilância, etc.) será financiada 100% pela Île-de-France Mobilités.
Os financiadores
Ao financiar até 21% dos 4 Tzen, o Estado está comprometido em oferecer aos residentes de Île-de-France transporte mais eficiente para avançarem rumo a uma cidade sustentável e a um estilo de vida mais pacífico. O Estado persegue seu objetivo de tornar a rede de transporte mais eficiente, integrando-a na dinâmica dos territórios para melhor atender às necessidades diárias dos usuários, melhorar o acesso ao transporte para todos e, assim, fortalecer a atratividade da região da Île-de-France.
Em conjunto com a Île-de-France Mobilités, a Região está envolvida na revolução dos transportes desde 2016 para melhorar profundamente as condições de transporte dos residentes da Île-de-France. A criação de novas linhas de ônibus faz parte desse grande programa, e a Região está, portanto, dedicando recursos financeiros significativos a isso. A Região era então a principal financiadora do projeto, assumindo 49% do custo da obra.
Para atender melhor às necessidades essenciais ao desenvolvimento do território, o Departamento de Essonne está destinando 450 milhões de euros à mobilidade para o período de 2017 a 2021. Esse investimento contribui, em particular, para o desenvolvimento de uma rede estruturada de transporte público voltada para fortalecer a rede territorial, promover intercâmbios com os principais centros econômicos e facilitar o acesso à rede regional (RER, Grand Paris Express) para os moradores de Essonne. Também possibilita tornar a estrada uma alavanca importante para melhorar o trajeto e contribui para o desenvolvimento do uso de modos alternativos e ativos.