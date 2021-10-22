Financiamento e atores

Os financiadores

Ao financiar até 21% dos 4 Tzen, o Estado está comprometido em oferecer aos residentes de Île-de-France transporte mais eficiente para avançarem rumo a uma cidade sustentável e a um estilo de vida mais pacífico. O Estado persegue seu objetivo de tornar a rede de transporte mais eficiente, integrando-a na dinâmica dos territórios para melhor atender às necessidades diárias dos usuários, melhorar o acesso ao transporte para todos e, assim, fortalecer a atratividade da região da Île-de-France.

Em conjunto com a Île-de-France Mobilités, a Região está envolvida na revolução dos transportes desde 2016 para melhorar profundamente as condições de transporte dos residentes da Île-de-France. A criação de novas linhas de ônibus faz parte desse grande programa, e a Região está, portanto, dedicando recursos financeiros significativos a isso. A Região era então a principal financiadora do projeto, assumindo 49% do custo da obra.