A unidade de Véligo ultrapassa a marca de 10.000 clientes
Algumas figuras-chave sobre as notícias da localização de Véligo:
- 3.500 assinaturas adicionais foram registradas em apenas três semanas;
- 80% dos usuários querem estender a assinatura além dos seis meses;
- quase 50% expressam o desejo de adquirir uma bicicleta elétrica após devolver sua Véligo.
O serviço de aluguel de longo prazo está atraindo cada vez mais clientes, graças especialmente à sua confiabilidade, robustez e atendimento ao cliente muito ágil
Avaliações de usuários sobre o Véligo Location
- Jean-Michel – 55 anos - Paris: "Há 15 anos deixei meu carro por uma scooter, há 6 meses deixei minha scooter pela moto e não quis voltar" // "O que é ótimo é que temos uma bicicleta e um serviço!"
- Fabienne - 45 anos - Verneuil sur Seine: "É um serviço que eu realmente esperava, fiquei muito feliz por ter essa oportunidade de experimentar antes de considerar a compra"
- Heissam – 31 anos - Saint-Denis: " Véligo realmente me convenceu e estou pensando muito em comprar uma bicicleta elétrica depois."
- Lola – 28 anos – Paris: "Eu queria testar, começar sem comprar e, para mim, foi uma boa forma de testar, de ver se eu usaria minha moto em alguma circunstância. E a resposta foi sim! »
O contexto atual incentivou muitos moradores da Île-de-France a se voltarem para o ciclismo. O serviço Véligo Location apoia essa dinâmica e tem sido muito requisitado com a aproximação do fim do lockdown.
A crise de saúde ligada à Covid-19 fechou temporariamente fábricas. Como os prazos de entrega são maiores, o tempo de espera para receber sua bicicleta é estendido em algumas semanas.
A Île-de-France Mobilités está fazendo tudo o que pode para atender a essa demanda e aumentará a capacidade total da Véligo Location em 5.000 bicicletas adicionais até o final de 2020, além de 500 bicicletas de carga adicionais (longtails, duas rodas e três rodas) também estarão disponíveis no início de 2021.
O serviço deve continuar a construir lealdade entre os habitantes da região da Île-de-France e convencê-los a comprar uma bicicleta com assistência elétrica ao final da experiência, uma escolha apoiada pela Île-de-France Mobilités, que oferece um subsídio de compra de 50% do preço da bicicleta, com um teto de 500 euros.
O que é a localização de Véligo?
Véligo Location é o serviço de aluguel de longo prazo para bicicletas com assistência elétrica (EABs) da Île-de-France Mobilités, a autoridade organizadora da mobilidade na região da Île-de-France, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento dessa prática, permitindo que todos os residentes da Île-de-France descubram o uso de bicicletas elétricas para suas viagens diárias. Esse novo serviço é financiado pela Île-de-France Mobilités e pela Região da Île-de-France e operado pela Fluow, um grupo de empresas francesas que atende mobilidade ativa.
Quanto custa a Véligo Location?
Este serviço de aluguel de bicicletas elétricas por um período de seis meses é oferecido por uma tarifa de €40 por mês para o usuário, incluindo o reparo e manutenção da moto. A assinatura mensal pode ser coberta por até 50% pelo empregador, sozinho ou além da assinatura Navigo para passageiros que realizam viagens intermodais, tornando a oferta proposta amplamente competitiva. O custo restante para o assinante será de €20 por mês. Além disso, tarifas reduzidas serão oferecidas e os assinantes dos armários de estacionamento Véligo poderão se beneficiar de um desconto comercial em sua assinatura de bicicleta com assistência elétrica.
Links úteis: