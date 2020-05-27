A unidade de Véligo ultrapassa a marca de 10.000 clientes

O serviço de aluguel de longo prazo está atraindo cada vez mais clientes, graças especialmente à sua confiabilidade, robustez e atendimento ao cliente muito ágil

Avaliações de usuários sobre o Véligo Location

Jean-Michel – 55 anos - Paris: "Há 15 anos deixei meu carro por uma scooter, há 6 meses deixei minha scooter pela moto e não quis voltar" // "O que é ótimo é que temos uma bicicleta e um serviço!"

Fabienne - 45 anos - Verneuil sur Seine: "É um serviço que eu realmente esperava, fiquei muito feliz por ter essa oportunidade de experimentar antes de considerar a compra"

Heissam – 31 anos - Saint-Denis: " Véligo realmente me convenceu e estou pensando muito em comprar uma bicicleta elétrica depois."

Lola – 28 anos – Paris: "Eu queria testar, começar sem comprar e, para mim, foi uma boa forma de testar, de ver se eu usaria minha moto em alguma circunstância. E a resposta foi sim! »

O contexto atual incentivou muitos moradores da Île-de-France a se voltarem para o ciclismo. O serviço Véligo Location apoia essa dinâmica e tem sido muito requisitado com a aproximação do fim do lockdown.

A crise de saúde ligada à Covid-19 fechou temporariamente fábricas. Como os prazos de entrega são maiores, o tempo de espera para receber sua bicicleta é estendido em algumas semanas.

A Île-de-France Mobilités está fazendo tudo o que pode para atender a essa demanda e aumentará a capacidade total da Véligo Location em 5.000 bicicletas adicionais até o final de 2020, além de 500 bicicletas de carga adicionais (longtails, duas rodas e três rodas) também estarão disponíveis no início de 2021.

O serviço deve continuar a construir lealdade entre os habitantes da região da Île-de-France e convencê-los a comprar uma bicicleta com assistência elétrica ao final da experiência, uma escolha apoiada pela Île-de-France Mobilités, que oferece um subsídio de compra de 50% do preço da bicicleta, com um teto de 500 euros.