Uma vez que sua solicitação for enviada, ela é processada em cerca de um mês.

Se sua solicitação estiver completa, o reembolso será feito em até 4 meses após sua aceitação.

Se sua inscrição não estiver completa, um pedido de documentos adicionais será enviado por e-mail. Você então tem 6 semanas para apresentar os documentos adicionais.

Se quiser saber exatamente como sua solicitação será acompanhada, pode entrar em contato com o serviço pós-venda pela aba "Assistência" na parte inferior da plataforma.