O Cartão Regular Bus School é emitido para estudantes sujeitos ao cumprimento de certas condições (distância entre casa e escola, idade).

É válido para uma viagem diária de ida e volta durante o período letivo entre casa e escola, nas linhas OPTILE correspondentes. O cartão de ônibus escolar para as linhas regulares RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) também permite fazer uma viagem diária de ida e volta entre a escola e o local de almoço.

Para mais informações sobre o Cartão de Ônibus Escolar para Linhas Regulares, você pode consultar esta página.