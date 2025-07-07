Como faço para conseguir o cartão Scol'R?
Os procedimentos para obtê-lo variam dependendo do seu departamento.
- Se você mora em Seine et Marne, Yvelines, Essonne ou Val d'Oise, encontre as informações no cartão Scol'R para saber se precisa consultar a prefeitura ou com a transportadora.
Serviços para contato dependendo do seu departamento:
- Seine et Marnes 77: 01 87 05 23 77 (14h às 17h) ou [email protected]
- Yvelines 78: 01 39 23 17 40 (14h às 16h30) ou [email protected]
- Essonne 91: 01 69 91 69 80 (14h às 17h) ou [email protected]
- Essonne 95: 01 34 20 52 70 (14h às 17h) ou [email protected]