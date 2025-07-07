Como faço para conseguir o cartão Scol'R?

Atualizado em 07 julho 2025

Os procedimentos para obtê-lo variam dependendo do seu departamento.

  • Se você mora em Seine et Marne, Yvelines, Essonne ou Val d'Oise, encontre as informações no cartão Scol'R para saber se precisa consultar a prefeitura ou com a transportadora.

Serviços para contato dependendo do seu departamento: