Quais são as condições para se beneficiar do cartão Scol'R?

Atualizado em 07 julho 2025

Para ser elegível ao cartão Scol'R, você deve:

  • Residir em Île-de-France (apenas um endereço residencial pode ser usado)
  • Tenha menos de 21 anos de idade em 1º de setembro do ano letivo de assinatura
  • Estar matriculado em educação primária ou secundária ou em uma aula de preparação para aprendizagem e matriculado em escola pública ou privada sob contrato de associação
  • Esteja na escola com status de aluno externo ou meio interno
  • Esteja domiciliado a 3 km ou mais da escola.

