Quais são as condições para se beneficiar do cartão Scol'R?
Para ser elegível ao cartão Scol'R, você deve:
- Residir em Île-de-France (apenas um endereço residencial pode ser usado)
- Tenha menos de 21 anos de idade em 1º de setembro do ano letivo de assinatura
- Estar matriculado em educação primária ou secundária ou em uma aula de preparação para aprendizagem e matriculado em escola pública ou privada sob contrato de associação
- Esteja na escola com status de aluno externo ou meio interno
- Esteja domiciliado a 3 km ou mais da escola.