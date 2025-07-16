Como faço para verificar os ingressos no meu celular ou smartwatch?
Você já comprou bilhetes de transporte com seu celular ou Samsung Galaxy Watch? Consulte-os acessando a aba "Comprar" ou "Ingressos" do aplicativo Île-de-France Mobilités.
Os passos abaixo mostram como fazer isso no seu celular.
Passo 1: Vá para a Compra
Passo 2: Veja os ingressos comprados
Se seus ingressos estiverem no seu Samsung Galaxy Watch, você também pode vê-los diretamente no relógio. Certifique-se de que seu relógio seja compatível com o Île-de-France Mobilités.
Nota importante: apenas os bilhetes válidos são exibidos no formulário Île-de-France Mobilités. Ingressos usados, reembolsados ou vencidos não serão mais exibidos.