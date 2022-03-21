FAQ:
Carregando tickets no meu celular
- Em qual celular Android e smartwatches posso carregar ingressos?
- Como faço para verificar os ingressos no meu celular ou smartwatch?
- Quais bilhetes de transporte posso comprar pelo meu celular ou smartwatch?
- Com um ingresso carregado no meu celular ou um relógio conectado, posso viajar em toda a rede de transporte da Île-de-France.
- Com um celular ou um relógio conectado, eu valido para uma pessoa apenas
- Por que não posso comprar um ingresso no meu celular?