Um bilhete carregado no seu celular ou um relógio conectado permite que você viaje de ônibus, bondes, metrô e rede RER por toda a região da Île-de-France. O escopo de uso depende do bilhete adquirido e, se aplicável, da data e das áreas selecionadas no momento da compra.

Com um ingresso carregado no celular ou um relógio conectado, apenas uma pessoa pode viajar simultaneamente, como no passe Navigo.

Para mais informações, veja a GTCSU dos bilhetes de transporte.

Você também pode comprar seu passe Vélib' de curto prazo diretamente pelo aplicativo Île-de-France Mobilités. Saiba mais sobre o Vélib' | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr).