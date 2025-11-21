Quais bilhetes de transporte posso comprar pelo meu celular ou smartwatch?
Ingressos e serviços disponíveis
Pelo seu celular, você pode comprar os seguintes ingressos:
- Ingressos para a Região <> de Paris Aeroportos com tarifa integral e descontos
- Bilhetes RoissyBus
- Passos Navigo :
- Dia do Navigo
- Semana Navigo
- Mês Navigo
Para os beneficiários da Tarifação de Transporte Solidarité, uma vez validada a solicitação, você pode recarregar seus direitos no seu passe através das inscrições e comprar os seguintes passes semanais e mensais diretamente pelo seu celular: Navigo Solidarité 75% : Navego Discount 50%
- Pacotes de eventos:
- Paris Visite com preço integral e tarifa infantil de 1 dia, 2 dias, 3 dias e 5 dias: pode ser ativada na primeira validação
- Pacote antipoluição: no caso de um pico de poluição declarado
- Pacote Fête de la Musique
- Bilhete Metro-Trem-RER com tarifa integral e tarifa reduzida
- Bilhete de ônibus-bonde com preço cheio e preço reduzido
- O serviço Navigo Liberté+ também está disponível no aplicativo Île-de-France Mobilités.
Ingressos não disponíveis
Os passes Navigo Annual e Navigo imagine R ainda não estão disponíveis no celular.
Por outro lado, uma vez que seu arquivo Imagine R for validado, você pode recarregar os direitos do Imagine R diretamente das aplicações, sem necessidade de ir à estação.
Nota 1: A lista de ingressos disponíveis para compra no aplicativo Apple Wallet é descrita na pergunta "Quais ingressos posso comprar no app Apple Wallet?"
Regras para compra de ingressos em celular ou smartwatch
1. Disponibilidade de ingressos: os ingressos oferecidos para compra dependem do dispositivo (telefone, passe Navigo ou relógio conectado) e dos ingressos já adquiridos neste dispositivo.
2. Coabitação de bilhetes: alguns ingressos não podem coexistir ao mesmo tempo em um meio: se um estiver presente no meio, o outro não será colocado à venda. Esse é o caso, por exemplo, para o bilhete Aeroporto da Região <>de Paris com um bilhete Metro-Train-RER.
Por favor, note : se um estiver presente no suporte, o outro não será oferecido para venda. Você então terá que usar outro meio, como o Navigo Easy Pass.
Por favor, note: se você ainda tiver bilhetes t+ desmaterializados, é necessário usar todos esses bilhetes antes de poder comprar ingressos Metro-Trem-RER ou Ônibus-Bonde.
3. Validação de bilhetes: desde que você não tenha validado pelo menos uma vez com seu celular ou relógio conectado, só pode comprar o Bilhete RoissyBus uma vez. Após a validação, eles estarão disponíveis para compra novamente.
4. Autenticação necessária: a compra dos passes Navigo Month e Navigo Week exige que você esteja conectado à sua conta IDFM Connect no aplicativo Île-de-France Mobilités.
5. Prioridade dos passes: se você tiver um passe Navigo Jour e bilhetes individuais no seu celular ou relógio conectado, o passe será usado em prioridade no dia da validade.
6. Passes válidos: se você tiver um passe Navigo Annual ou Imagine R válido no seu passe Navigo, nenhum outro ingresso ou passe será oferecido para compra para evitar duplicatas.
7. Reembolso e recompra: Se você solicitou reembolso de um pacote, o mesmo pacote (com as mesmas datas e zonas) não será mais oferecido para compra.