Ingressos e serviços disponíveis

Pelo seu celular, você pode comprar os seguintes ingressos:

Para os beneficiários da Tarifação de Transporte Solidarité, uma vez validada a solicitação, você pode recarregar seus direitos no seu passe através das inscrições e comprar os seguintes passes semanais e mensais diretamente pelo seu celular: Navigo Solidarité 75% : Navego Discount 50%

Pacotes de eventos :

- Paris Visite com preço integral e tarifa infantil de 1 dia , 2 dias, 3 dias e 5 dias: pode ser ativada na primeira validação

- Pacote antipoluição : no caso de um pico de poluição declarado

- Pacote Fête de la Musique

Pacote Fête de la Musique

Bilhete de ônibus-bonde com preço cheio e preço reduzido

O serviço Navigo Liberté+ também está disponível no aplicativo Île-de-France Mobilités.

Ingressos não disponíveis

Os passes Navigo Annual e Navigo imagine R ainda não estão disponíveis no celular.

Por outro lado, uma vez que seu arquivo Imagine R for validado, você pode recarregar os direitos do Imagine R diretamente das aplicações, sem necessidade de ir à estação.

Nota 1: A lista de ingressos disponíveis para compra no aplicativo Apple Wallet é descrita na pergunta "Quais ingressos posso comprar no app Apple Wallet?"

Regras para compra de ingressos em celular ou smartwatch

1. Disponibilidade de ingressos: os ingressos oferecidos para compra dependem do dispositivo (telefone, passe Navigo ou relógio conectado) e dos ingressos já adquiridos neste dispositivo.

2. Coabitação de bilhetes: alguns ingressos não podem coexistir ao mesmo tempo em um meio: se um estiver presente no meio, o outro não será colocado à venda. Esse é o caso, por exemplo, para o bilhete Aeroporto da Região <>de Paris com um bilhete Metro-Train-RER.

Por favor, note : se um estiver presente no suporte, o outro não será oferecido para venda. Você então terá que usar outro meio, como o Navigo Easy Pass.

Por favor, note: se você ainda tiver bilhetes t+ desmaterializados, é necessário usar todos esses bilhetes antes de poder comprar ingressos Metro-Trem-RER ou Ônibus-Bonde.

3. Validação de bilhetes: desde que você não tenha validado pelo menos uma vez com seu celular ou relógio conectado, só pode comprar o Bilhete RoissyBus uma vez. Após a validação, eles estarão disponíveis para compra novamente.

4. Autenticação necessária: a compra dos passes Navigo Month e Navigo Week exige que você esteja conectado à sua conta IDFM Connect no aplicativo Île-de-France Mobilités.

5. Prioridade dos passes: se você tiver um passe Navigo Jour e bilhetes individuais no seu celular ou relógio conectado, o passe será usado em prioridade no dia da validade.

6. Passes válidos: se você tiver um passe Navigo Annual ou Imagine R válido no seu passe Navigo, nenhum outro ingresso ou passe será oferecido para compra para evitar duplicatas.

7. Reembolso e recompra: Se você solicitou reembolso de um pacote, o mesmo pacote (com as mesmas datas e zonas) não será mais oferecido para compra.