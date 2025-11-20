Lista de ingressos disponíveis para compra no aplicativo Apple Wallet:

Ingressos Metro-Train-RER com preço cheio ou preço reduzido

Bilhetes de ônibus-bonde a preço cheio ou a preço reduzido

Bilhetes Aeroportos da Região<>de Paris com preço cheio ou desconto

Ticket RoissyBus

Passe do Navigo Dia 1 a 5, para o mesmo dia

Pacote Paris Visite , 1 dia, 2 dias, 3 dias e 5 dias, ativa na primeira validação, preço cheio e tarifa infantil, ativa na primeira validação

Para outros ingressos que não estão visíveis no aplicativo Maps, acesse o aplicativo Île-de-France Mobilités. O ingresso comprado ficará visível em ambos os aplicativos.

A lista de ingressos disponíveis para compra no aplicativo Walletestá sujeita a alterações.