O carregamento de tickets está disponível nos seguintes dispositivos Android:

Celulares Samsung Galaxy (veja a lista no site da Samsung) com um elemento seguro e rodando Android 6.0 ou superior;

Celulares rodando Android 8.0 ou superior (excluindo Google Pixel 4 e versões anteriores e Google Nexus)

Relógio inteligente Samsung Galaxy Watch modelo 4 ou superior.

Para carregar os tickets no seu celular Android ou smartwatch, é necessário um passo específico de instalação .

Caso seu telefone não seja compatível para carregar ingressos, você provavelmente pode usar seu celular para consultar e recarregar seu passe Navigo.

Por favor, note: Como o serviço é oferecido pelo Google Play, os modelos mais recentes das marcas Huawei e Honor não podem acessá-lo