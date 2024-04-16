É necessário um passo de instalação para poder carregar com segurança os tickets de transporte no seu celular Android. Essa etapa exige acesso à rede de telecomunicações ou WIFI.

Envie a versão mais recente do app para o Google Play, ative o NFC e selecione Comprar (ou Ingressos) > No Meu Celular. O aplicativo móvel informa sobre a compatibilidade dos seus equipamentos e guia os passos:

- Verificação de compatibilidade do telefone,

- Instalação de um aplicativo adicional, se solicitado: Contato-Sem Ticket ou My Navigo Tickets,

- Finalizando a instalação que prepara seu telefone. Essa última etapa pode levar até 2 minutos.

Lembre-se: você não deve fechar a aplicação durante a fase de instalação (especialmente durante a fase de finalização).

Após instalar o serviço: