Os contatos com a Agence Solidarité Transport apenas se referem a pedidos ou renovações de pacotes gratuitos/solidários. Solicitações relacionadas a serviços Navigo, ou problemas encontrados com um passe, devem ser endereçadas aos serviços envolvidos.

Obtendo ou renovando seu pacote gratuito/solidariedade

Para solicitar ou renovar seu pacote Gratuito ou Solidariedade, acesse o site da Solidarité Transport ou entre em contato diretamente com a Agence Solidarité Transport por telefone ou correio.

Telefone

0800 948 999 (chamada gratuita de telefone fixo).

Os consultores respondem de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Lembre-se de levar seu número Navigo.

Correspondência

Agência de Solidariedade com Transportes

TSA 86838 – 95905 CERGY PONTOISE CEDEX

Operações relacionadas ao passo Navigo

Para aproveitar os serviços Navigo associados ao seu passe (obtenção de um certificado de passe, alteração das áreas de validade, substituição de um passe perdido ou roubado, alteração do passe, etc.), você pode: