Você gostaria de receber apoio para seu plano Imagine R?

A seção de FAQ dedicada ao pacote oferece respostas para as perguntas mais frequentes.

Em caso de falha ou deterioração de uma passagem, os procedimentos devem ser realizados diretamente com as agências de vendas das transportadoras, no ponto de venda da RATP ou no Balcão de Serviços da Navigo SNCF.

Para qualquer outra solicitação relacionada ao seu passe Imagine R que exija contato, você pode entrar em contato com a agência Imagine R por telefone, correio postal ou e-mail.

Telefone

09 69 39 22 22 (chamada sem cobrança).

Os consultores atendem aos seus pedidos de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h , e aos sábados, das 9h às 20h.

Exemplos de pedidos que podem ser apelados:

Declaração de não recebimento do seu passe imaginar R

Declaração de perda ou roubo do seu passe Navigo imagine R

Mídias Sociais

Instagram: imagine_r_

Facebook: @carteImagineR

Twitter: @imagine_R_

Correspondência

Reclamações por correio registrado com acuse de recebimento, como pedidos de cancelamento ou declarações de não recebimento de passes, devem ser enviadas por correio para:

Imagine a Agência R

77213 AVON CEDEX

Email

Você pode enviar um e-mail diretamente do seu My Space > My Navigo pessoal ou escrever para [email protected].