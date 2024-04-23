Você pode reportar a perda ou roubo do seu passe Navigo:

Online, do seu espaço pessoal : clique em "reportar a perda/roubo do meu cartão" e deixe-nos guiá-lo. Uma vez que a declaração online seja concluída, seu antigo passe Navigo será definitivamente desativado. Você receberá seu novo passe Navigo em até no máximo 10 dias (excluindo fins de semana e feriados) a partir do recebimento da sua solicitação. Se você tiver um ingresso de temporada, ele já estará carregado com ele (exceto passes diários e Navigo Easy).

Na agência de vendas das operadoras , em certos balcões da RATP ou no balcão de serviços da Navigo SNCF

Por telefone, entrando em contato com a Agência Navigo pelo 09.69.39.22.22 (chamada sem sobretaxa)

Seu passe Navigo é substituído em caso de perda ou roubo a seu pedido, contra o pagamento de um valor único de 15 euros incluindo impostos. A taxa será deduzida da próxima fatura se você solicitar online ou por telefone. Essas taxas devem ser pagas no momento da solicitação, caso ela seja feita na agência de vendas da seguradora, em determinados balcões da RATP ou no Balcão de Serviços da Navigo SNCF.

BOM SABER: Em caso de perda/roubo do seu passe, os contratos/passes e quaisquer direitos de desconto são cobrados da mesma forma em um novo passe Navigo, com exceção do passe Navigo Day e do Navigo Easy. Esses bilhetes não podem ser substituídos e os ingressos carregados neles não podem ser reembolsados. Você precisa comprar um novo para poder dirigir. O passe Navigo Day pode ser reembolsado de acordo com os Termos e Condições vigentes .

No caso de existência de vários contratos ou pacotes no passe Navigo, a declaração de perda ou roubo pode ser feita pela internet, mas a substituição do passe pelo carregamento dos bilhetes deve ser feita pessoalmente, seja na agência de vendas das transportadoras, em certos balcões da RATP ou no Balcão de Atendimento da Navigo SNCF.

ATENÇÃO : Todas as viagens feitas no seu contrato Navigo Liberté + até o registro da declaração de perda do seu passe serão faturadas a você e devem ser pagas.