Aqui está o procedimento a seguir abaixo. Por favor, note: se você não tiver mais seu telefone antigo, só poderá recuperar os passes Navigo Month e Navigo Week, desde que tenha vinculado seu telefone à sua conta Île-de-France Mobilités pelo menu My Space > My Supports.

Faça login na sua conta Île-de-France Mobilités Connect.

Do telefone antigo, faça backup dos seus ingressos no menu Contato-Conosco > Meu Telefone> Quero fazer backup dos meus ingressos.

Quando os ingressos são salvos, eles são excluídos do telefone.

Para recuperar seus ingressos do seu novo celular:

Vá ao menu Contato-Nos > Meu Telefone> quero recuperar o conteúdo de um telefone antigo.

Não é possível transferir ingressos do seu celular Android para o smartwatch e vice-versa.