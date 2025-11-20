A transferência de tickets entre dois iPhones compatíveis com o serviço é feita em duas etapas.

1. Backup

Faça backup de tickets no seu iPhone

Vá ao aplicativo Maps no seu iPhone, selecione seu cartão Navigo desmaterializado, clique no menu de contexto (...) > Dados do cartão> Delete (bem no final), o que inicia o backup dos tickets.

Quando os ingressos são salvos, eles são excluídos do telefone.

2. A transferência

Vá ao aplicativo Wallet no seu novo iPhone, selecione o botão (+) > Mapas Anteriores e depois selecione o backup que você quer recuperar.

No aplicativo móvel, a seção Contato> Os tickets carregados no meu iPhone >Quero recuperar o conteúdo [...] lembra do procedimento a seguir.

A transferência de tickets entre um iPhone e um Apple Watch é feita pelo aplicativo Watch no iPhone, na aba Meu Relógio > Cartões e Apple Pay.

A transferência pode ser feita de um iPhone para o relógio e vice-versa.