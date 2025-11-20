Como faço para transferir meus ingressos entre iPhones ou Apple Watch?
A transferência de tickets entre dois iPhones compatíveis com o serviço é feita em duas etapas.
1. Backup
- Faça backup de tickets no seu iPhone
- Vá ao aplicativo Maps no seu iPhone, selecione seu cartão Navigo desmaterializado, clique no menu de contexto (...) > Dados do cartão> Delete (bem no final), o que inicia o backup dos tickets.
- Quando os ingressos são salvos, eles são excluídos do telefone.
2. A transferência
- Vá ao aplicativo Wallet no seu novo iPhone, selecione o botão (+) > Mapas Anteriores e depoisselecione o backup que você quer recuperar.
- No aplicativo móvel, a seção Contato> Os tickets carregados no meu iPhone >Quero recuperar o conteúdo [...] lembra do procedimento a seguir.
A transferência de tickets entre um iPhone e um Apple Watch é feita pelo aplicativo Watch no iPhone, na aba Meu Relógio > Cartões e Apple Pay.
A transferência pode ser feita de um iPhone para o relógio e vice-versa.