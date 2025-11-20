Como faço para transferir meus ingressos entre iPhones ou Apple Watch?

Atualizado em 20 novembro 2025

A transferência de tickets entre dois iPhones compatíveis com o serviço é feita em duas etapas.

1. Backup

  • Faça backup de tickets no seu iPhone
  • Vá ao aplicativo Maps no seu iPhone, selecione seu cartão Navigo desmaterializado, clique no menu de contexto (...) > Dados do cartão> Delete (bem no final), o que inicia o backup dos tickets.
  • Quando os ingressos são salvos, eles são excluídos do telefone.

2. A transferência

  • Vá ao aplicativo Wallet no seu novo iPhone, selecione o botão (+) > Mapas Anteriores e depoisselecione o backup que você quer recuperar.
  • No aplicativo móvel, a seção Contato> Os tickets carregados no meu iPhone >Quero recuperar o conteúdo [...] lembra do procedimento a seguir.

A transferência de tickets entre um iPhone e um Apple Watch é feita pelo aplicativo Watch no iPhone, na aba Meu Relógio > Cartões e Apple Pay.

A transferência pode ser feita de um iPhone para o relógio e vice-versa.