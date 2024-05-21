O passe Navigo, o telefone e o relógio conectado são três formas distintas de bilhetes de transporte. Os bilhetes no passe Navigo, os bilhetes no telefone e os bilhetes no relógio conectado não são sincronizados. Não é possível transferi-los entre esses meios.

Na tela inicial do serviço "Compra" do app, você deve escolher o dispositivo onde o bilhete será carregado: passe Navigo, celular ou relógio conectado.