Um comprovante de compra é enviado automaticamente para o endereço de e-mail que serve como seu login do Navigo Connect ou para o endereço fornecido no momento da compra.

Assim como com os ingressos Navigo Pass ou bilhetes magnéticos, o comprovante de compra permite que você peça o reembolso do seu empregador.

Ser autenticado no Navigo Connect no momento da compra permite que você receba uma prova nominativa de compra.

Ainda não recebeu o comprovante de compra?

Para passes Navigo Month and Week carregados em um passe Navigo (exceto o passe Navigo Discovery), o certificado de contrato permitindo reembolso pelo empregador também está disponível no espaço Eu gerencio meu cartão.