Para cada compra feita no seu telefone, um comprovante de compra é enviado automaticamente para o endereço de e-mail associado à sua conta Île-de-France Mobilités Connect, ou para o endereço fornecido no momento da compra.



Veja seus documentos de apoio

Para ver suas compras mais recentes no aplicativo Île-de-France Mobilités, acesse Meu Espaço > Gerenciar minha conta > Minha prova de compra. Você também tem a opção de solicitar uma prova novamente, se necessário.

Receba um recibo nominativo

Recomendamos que você se autentique no Île-de-France Mobilités Connect no momento da compra para obter uma prova nominativa e poder recuperá-la facilmente no aplicativo Île-de-France Mobilités.

No comprovante de compra, na frente do número de suporte, uma letra indica o local onde o ingresso foi carregado :

S : SIM

: SIM E : Elemento Seguro do Seu Samsung Galaxy

: Elemento Seguro do Seu Samsung Galaxy H : Aplicativo complementar "Meus Bilhetes Navigo"

: Aplicativo complementar "Meus Bilhetes Navigo" Tem: Elemento Seguro do Seu iPhone

Elemento Seguro do Seu iPhone P : Passos Navigo

Prova para passagens Navigo

Para passes Navigo Month e Week carregados em um passe Navigo (exceto o passe Navigo Discovery), a comprovação exigida pelo empregador para reembolso também está disponível na sua conta Île-de-France Mobilités.

Compras anônimas ou não recebimento de comprovante de compra

Se você não receber seu recibo, verifique se você tem uma conexão de rede suficiente durante a compra e que inseriu o endereço de e-mail correto.

No caso de uma compra anônima ou se você não receber o recibo, pode solicitá-lo ao atendimento ao cliente. Acesse a seção de inscrição, entre em contato conosco> Sobre a compra [...] > gostaria de receber comprovante de compra.

Bom saber:

O pedido de comprovante de compra para uma compra anônima deve passar pelo atendimento ao cliente e ser feito no smartphone com o qual a compra foi feita. Em caso de mudança de celular, o cliente não poderá acessar uma cópia do comprovante dessa compra.



Compre via iPhone e Apple Watch

Se você fizer uma compra pelo aplicativo Wallet no iPhone ou Apple Watch, o comprovante de compra não será enviado por e-mail.

Para ver seu comprovante de compra, abra o aplicativo Cards, selecione o cartão de pagamento utilizado e você poderá ver seu histórico de compras com a menção Service Navigo para seus bilhetes de transporte Île-de-France Mobilités.