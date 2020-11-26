FAQ:
Gerenciando seus ingressos no celular
- Como faço para obter comprovante de compra?
- Como faço para verificar minhas compras mais recentes?
- Troquei meu celular Android com os ingressos. Como faço para manter meus ingressos?
- Desinstalei meu app Android. Perco meus ingressos que já foram comprados?
- Resetei meu celular/smartwatch Android. Perco meus ingressos que já foram comprados?
- Gostaria de mudar as áreas do plano carregadas no meu celular/smartwatch
- Não é possível transferir os ingressos do meu passe Navigo para o celular ou para o relógio conectado e vice-versa.
- Tenho um ticket válido no meu celular/smartwatch, mas estou tendo dificuldade para validar