Se você resetar seu celular Android ou smartwatch, o impacto nos seus ingressos depende da localização deles:

Se seus ingressos estavam armazenados no aplicativo acompanhante My Navigo Tickets , resetar seu celular resultava na perda dos ingressos que ele continha. Ao reinstalá-lo, você poderá continuar usando o serviço, mas não encontrará seus ingressos.

. Se seus ingressos estiverem armazenados no seu chip SIM ou no elemento seguro do seu celular ou smartwatch, basta reinstalar o aplicativo de transporte e o aplicativo Companion de Bilhetes sem contato para que você possa novamente consultar os bilhetes disponíveis, comprar novos e validar com seu celular;