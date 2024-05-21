Desinstalei meu app Android. Perco meus ingressos que já foram comprados?
Em caso de exclusão do aplicativo de transporte (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP ou SNCF Connect), você não perde seus bilhetes porque eles estão armazenados no seu chip, ou no elemento seguro do seu telefone/relógio conectado ou no aplicativo complementar "Mes Tickets Navigo". Você precisa acessar o Google Play para reinstalar o app e poder conferir os ingressos disponíveis novamente e comprar mais.
Se o aplicativo complementar for removido, o impacto nos seus ingressos depende de onde eles estão:
- Se seus ingressos estiverem armazenados no seu chip SIM ou no elemento seguro do seu celular/smartwatch, desinstalar o aplicativo Ticket Companion sem contato não os remove: basta reinstalar o app para que você possa novamente ver os ingressos disponíveis, comprar novos e validar com seu celular ou smartwatch;
- Se seus tickets foram armazenados no aplicativo complementar My Navigo Tickets, desinstalá-lo ou excluir seus dados resultou na perda dos tickets que continha: ao reinstalá-lo, você poderá continuar usando o serviço, mas não encontrará seus tickets e eles não poderão ser reembolsados.