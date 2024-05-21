Em caso de exclusão do aplicativo de transporte (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP ou SNCF Connect), você não perde seus bilhetes porque eles estão armazenados no seu chip, ou no elemento seguro do seu telefone/relógio conectado ou no aplicativo complementar "Mes Tickets Navigo". Você precisa acessar o Google Play para reinstalar o app e poder conferir os ingressos disponíveis novamente e comprar mais.

Se o aplicativo complementar for removido, o impacto nos seus ingressos depende de onde eles estão: