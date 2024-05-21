Não é possível transferir os ingressos do meu passe Navigo para o celular ou para o relógio conectado e vice-versa.
Até hoje, não é possível transferir para o celular ou conectar, assistir aos ingressos que você já tem no seu Navigo pass (cartão inteligente sem contato) e vice-versa.
Recomendamos que você atenda ao fim do seu pacote e ao saldo dos seus ingressos no seu dispositivo atual antes de trocá-lo.
Também não é possível transferir ingressos do seu celular Android para o smartwatch e vice-versa.