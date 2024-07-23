Se você mudar seu celular ou o relógio conectado, agora tem a opção de salvar seus ingressos para restaurá-los no seu novo celular em duas etapas sucessivas a partir do aplicativo Île-de-France Mobilités:

- No celular atual, você pode iniciar o backup dos tickets pelo menu Contato> Quero fazer backup dos meus tickets. Um salvamento bem-sucedido garantirá que você recupere todos os seus ingressos, exceto o Pacote Paris 2024.

- No seu novo celular, você pode recuperar os tickets salvos no menu Contato> Quero recuperar o conteúdo de um telefone antigo.

Esse mecanismo de backup e recuperação está disponível entre celulares Android compatíveis com o serviço.

Se não houver backup e seu telefone antigo não estiver mais disponível, você só poderá recuperar os passes Navigo Month e Navigo Week no seu novo telefone, desde que tenha vinculado seu telefone anteriormente à sua conta Île-de-France Mobilités pelo menu My Space > My Media.

Por favor, observe: o pacote Paris 2024 não é reembolsável nem transferível.