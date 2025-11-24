Se estiver tendo dificuldade para validar, veja Como verificar com meu celular

Se, apesar dessas recomendações, você ainda estiver tendo dificuldades, entre em contato com um agente no resort :

Ele poderá orientá-lo e, em especial, verificar a presença de um bilhete válido no seu celular ou relógio conectado.

Sob certas condições, se você tiver um passe Navigo Month ou Navigo Week, o corretor poderá fornecer um cupom de detalhamento ou 2 vouchers descartáveis para continuar sua viagem.

Se você nunca conseguiu validar

Se você nunca conseguiu validar apesar da presença de um ou mais bilhetes válidos no seu celular, pode obter reembolso desses ingressos. Você deve fazer isso pelo seu celular:

Entre em contato conosco > Meus bilhetes de transporte [...] / Estou tendo dificuldade para validar. Os ingressos reembolsados serão removidos do seu celular/smartwatch.

Se você tiver vários tickets no seu celular, repita esse processo para cada ticket.

Se você não conseguir validar em uma estação específica

Se você não conseguir validar em uma estação específica mesmo já tendo viajado com esse telefone/relógio conectado, entre em contato com um agente da estação para relatar a falha.

Além disso, você também pode nos reportar essa falha pelo seu celular. Essas informações serão valiosas para analisar se é possível fazer uma melhoria no equipamento em questão.

Entre em contato com o atendimento ao cliente aqui.

