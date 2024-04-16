Para um pacote carregado no seu celular ou relógio conectado, a escolha das zonas no momento da compra diz respeito apenas aos passes Navigo Day.

Até hoje, não é possível mudar as zonas de um plano carregado no seu celular ou relógio conectado. No entanto, você tem a opção de solicitar o reembolso antes do início da validade. Para isso, acesse:

Entre em contato conosco > Meus bilhetes de transporte [...] / Eu não usarei meu pacote. O plano escolhido será removido do seu celular/relógio e você será reembolsado no cartão de crédito usado para essa compra.