Operação de reembolso - portadores de cartão Scol'R Junior
Para facilitar a mobilidade das crianças inscritas no Scol'R nos subúrbios periféricos, a Île-de-France Mobilités oferece reembolso total do pacote imagine R Junior. Esse reembolso é oferecido apenas a usuários que possuem um cartão Scol'R Junior para o ano letivo de 2025-2026.
1. Quais são as condições de elegibilidade para essa operação de resgate?
Para se beneficiar do reembolso do pacote Imagine R válido para o ano letivo de 2025-2026, o usuário deve:
- Possua um cartão Scol'R Junior válido para o ano letivo de 2025-2026
- E ser titular de um passe Imagine R Junior válido para o ano letivo de 2025-2026
- Ter menos de 11 anos de idade em 31 de dezembro de 2025
- Por favor, note que nenhuma inscrição fora desses critérios será aceita
2. Como faço para solicitar reembolso?
O pedido de reembolso deve ser submetido pelo pagador do pacote, que é considerado o tutor legal do usuário. O usuário menor de idade não é obrigado a criar uma conta para obter reembolso ao pagador.
Se o usuário atender aos requisitos de elegibilidade estabelecidos na Pergunta 1, o pagador deve:
- Vá à página dedicada à operação e clique no botão "Enviar uma aplicação" no final da página
- Faça login ou crie uma conta Île-de-France Mobilités Connect: isso é necessário para encontrar as compras feitas e calcular o valor que será reembolsado para você. Se você encontrar um problema ao fazer login na sua conta Île-de-France Mobilités Connect, acesse a página de FAQ do Île-de-France Mobilités Connect
- Envie uma cópia de ambos os lados do cartão Scol'R Junior do usuário no processo de inscrição online (em um único documento)
Certifique-se de que os documentos de apoio estejam completos, legíveis, inalterados e que incluam o nome do usuário.
Os pedidos de reembolso são feitos exclusivamente online: nenhum pedido pode ser processado nas bilheterias pelo atendimento ao cliente da RATP ou SNCF, nem por telefone pela Agência Navigo.
Apenas um reembolso por usuário pode ser concedido.
3. Quando posso me candidatar?
Você tem até 30 de abril de 2026 paraacessar a página dedicada à operação e clicar no botão "Enviar uma solicitação".
4. Quanto serei reembolsado?
Para um usuário que possua um cartão Scol'R Junior para o ano letivo 2025-2026 e um passe Imagine R Junior válido pelo mesmo período, o valor reembolsado será de €24,80.
5. Como vou receber meu reembolso?
O reembolso será pago ao pagador do pacote Imagine R que o usuário possui.
Todos os reembolsos são feitos por transferência para a conta bancária conhecida ou registrada no processo de inscrição online.
Se você já registrou os dados da conta bancária para débitos diretos, é para essa conta que a transferência será feita. Verifique se você registrou os dados bancários corretos na sua conta online para evitar estender o período de pagamento, caso contrário, você pode fazer isso na sua conta pessoal.
Se você pagou seu pacote com cartão de crédito ou em dinheiro, poderá inserir seus dados bancários no processo de solicitação de reembolso.
6. Quando serei reembolsado?
Leva cerca de três semanas entre um pedido finalizado e validado pela Île-de-France Mobilités e o momento em que a transferência fica visível na sua conta. Esse período pode ser maior quando houver documentos de apoio a serem verificados.
Se sua solicitação for validada, um e-mail será enviado para você quando a transferência for feita. Pode haver um atraso de 3 a 4 dias antes que a transferência apareça na sua conta com o assunto "REMB IMAGINE R ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS".
7. Como faço para verificar o status da minha inscrição?
Para encontrar todos os pedidos de reembolso que você fez na área de compensação da Île-de-France Mobilités e ver seu status, acesse a página de rastreamento de solicitações (você precisará fazer login na sua conta Île-de-France Mobilités Connect).
8. Eu me inscrevi, mas o sistema me informa que não sou elegível
Certifique-se de que o usuário para o qual você está se candidatando atenda aos dois critérios de elegibilidade:
- Possua um cartão Scol'R Junior válido para o ano letivo de 2025-2026
- Seja titular de um passe Imagine R Junior válido para o ano letivo de 2025-2026
- Ter menos de 11 anos de idade em 31 de dezembro de 2025
9. Estou tendo dificuldades para enviar minha inscrição
Estou tendo problemas com minha conta Île-de-France Mobilités Connect
Você perdeu seu nome de usuário ou senha? Não consegue criar uma conta? Você está enfrentando problemas técnicos? Acesse a seção de FAQ do Île-de-France Mobilités Connect.
Você está tendo dificuldade para fazer seu pedido? Há algum problema técnico?
Escreva para nós por meio deste formulário ou ligue para 09 70 82 82 83.