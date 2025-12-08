O reembolso será pago ao pagador do pacote Imagine R que o usuário possui.

Todos os reembolsos são feitos por transferência para a conta bancária conhecida ou registrada no processo de inscrição online.

Se você já registrou os dados da conta bancária para débitos diretos, é para essa conta que a transferência será feita. Verifique se você registrou os dados bancários corretos na sua conta online para evitar estender o período de pagamento, caso contrário, você pode fazer isso na sua conta pessoal.

Se você pagou seu pacote com cartão de crédito ou em dinheiro, poderá inserir seus dados bancários no processo de solicitação de reembolso.