Para encontrar todos os pedidos de reembolso que você fez na área de compensação da Île-de-France Mobilités e ver seu status, acesse esta página https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr/suivi (você precisará fazer login na sua conta Île-de-France Mobilités Connect).

Para cada solicitação que você fez, você poderá ver o status do progresso:

Solicitação aceita - aguardando ordem de transferência

Pedido aceito - transferência feita

Documentos de apoio sob verificação

Pedido recusado (o motivo da recusa será especificado)

Você também poderá visualizar os detalhes de cada solicitação clicando no botão "consultar".

Por favor, note que, após enviar uma inscrição, você receberá e-mails de confirmação em cada etapa importante.