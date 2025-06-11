Como posso obter um certificado de montante único Imagine R?
Existem várias maneiras de obter um certificado:
- do seu espaço pessoal :
"Meu Navigo">> selecione o passe >> "Meu certificado>> Você pode selecionar os anos ou meses que lhe interessam;
- nos guichês de bilheteria, balcões e agências de vendas das companhias aéreas RATP e Transilien SNCF.
- por telefone: ligar para 09 69 39 22 22 de segunda a sexta-feira das 8h às 20h ou sábado das 9h às 20h (chamada sem cobrança);
- Por correio: Envie seu pedido para o seguinte endereço
IMAGINE A AGÊNCIA R
TSA 94444
77213 AVON CEDEX