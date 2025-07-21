Como regularizar uma dívida, imagine R?
Você pode regularizar sua dívida:
- online: pagando por cartão de crédito, no seu espaço pessoal "
My Navigo>> selecione o passe em questão>> "Regularizar"
- por telefone: pagando por cartão de crédito, no 09 69 39 22 22 de segunda a sexta-feira das 8h às 20h ou sábado das 9h às 20h (chamada sem cobrança);
- em dinheiro ou por cartão de crédito: na agência de vendas das operadoras, nos pontos de venda da RATP ou no Balcão de Serviços da SNCF da Navigo ;
- por correio: enviando um cheque em nome da Agence imagine R, especificando o sobrenome e o primeiro nome do titular, para o seguinte endereço:
IMAGINE A AGÊNCIA R
Departamento de Coleção
TSA 24455
77213 AVON CEDEX