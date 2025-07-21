Como regularizar uma dívida, imagine R?

Atualizado em 21 julho 2025

Você pode regularizar sua dívida:

  • online: pagando por cartão de crédito, no seu espaço pessoal "
    My Navigo>> selecione o passe em questão>> "Regularizar"
  • por telefone: pagando por cartão de crédito, no 09 69 39 22 22 de segunda a sexta-feira das 8h às 20h ou sábado das 9h às 20h (chamada sem cobrança);
  • em dinheiro ou por cartão de crédito: na agência de vendas das operadoras, nos pontos de venda da RATP ou no Balcão de Serviços da SNCF da Navigo ;
  • por correio: enviando um cheque em nome da Agence imagine R, especificando o sobrenome e o primeiro nome do titular, para o seguinte endereço:
    IMAGINE A AGÊNCIA R
    Departamento de Coleção
    TSA 24455
    77213 AVON CEDEX