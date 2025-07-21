Como cancelo meu plano Imagine R?
É possível, sob certas condições, cancelar seu plano Imagine R.
- Qualquer pedido de demissão é definitivo. Não será possível fazer novas assinaturas para o ano atual.
- Nenhuma rescisão pode ser solicitada pelo cliente durante os últimos 3 meses de validade do contrato comercial.
Condições de rescisão
A terminação do pacote imagine R sem motivo é possível:
- antes do início da validade do pacote. Apenas a taxa de inscrição de €8 é cobrada;
- Durante o primeiro mês de uso do plano. A taxa de inscrição de €8 e o primeiro pagamento mensal são cobrados.
Além desses períodos, o cancelamento do pacote imagine R só é possível pelos seguintes motivos após a prova :
- interrupção da escolaridade até o final do ano letivo (cessação de frequência, doença longa e acidente). Um certificado deve ser fornecido;
- estágio de mais de 2 meses realizado fora da Île-de-France (apenas para estudantes e aprendizes matriculados em um estabelecimento localizado na Île-de-France no momento da assinatura). Deve haver provas;
- mudando-se para fora da Île-de-France. Deve ser fornecida prova do novo endereço;
- Morte do Portador. Deve ser fornecida uma certidão de óbito;
- beneficiário do Transport Solidarity Pricing.
Os documentos de apoio fornecidos devem ser escritos em francês.
Enviando a Carta de Rescisão
O pagador do valor único deve enviar o pedido, acompanhado do documento de apoio, para a Agência, imagine R:
- ou por e-mail para [email protected]
- ou por correio para a Agência Imagine R, por carta registrada com acuse de recibo (LRAR) endereçada à Agência Imagine R:
IMAGINE A AGÊNCIA R
TSA 94444
77213 AVON CEDEX