É possível, sob certas condições, cancelar seu plano Imagine R.

Qualquer pedido de demissão é definitivo. Não será possível fazer novas assinaturas para o ano atual.

Nenhuma rescisão pode ser solicitada pelo cliente durante os últimos 3 meses de validade do contrato comercial.

Condições de rescisão

A terminação do pacote imagine R sem motivo é possível:

antes do início da validade do pacote. Apenas a taxa de inscrição de €8 é cobrada;

Durante o primeiro mês de uso do plano. A taxa de inscrição de €8 e o primeiro pagamento mensal são cobrados.

Além desses períodos, o cancelamento do pacote imagine R só é possível pelos seguintes motivos após a prova :

interrupção da escolaridade até o final do ano letivo (cessação de frequência, doença longa e acidente). Um certificado deve ser fornecido;

estágio de mais de 2 meses realizado fora da Île-de-France (apenas para estudantes e aprendizes matriculados em um estabelecimento localizado na Île-de-France no momento da assinatura). Deve haver provas;

mudando-se para fora da Île-de-France. Deve ser fornecida prova do novo endereço;

Morte do Portador. Deve ser fornecida uma certidão de óbito;

beneficiário do Transport Solidarity Pricing.

Os documentos de apoio fornecidos devem ser escritos em francês.

Enviando a Carta de Rescisão

O pagador do valor único deve enviar o pedido, acompanhado do documento de apoio, para a Agência, imagine R: