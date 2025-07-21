O pacote imagine R Junior, ao preço de 24,80 euros, incluindo a taxa administrativa de 8 euros, é destinado a crianças menores de 11 anos a partir de 31 de dezembro de 2025.

Ele permite que você viaje por toda a rede da Île-de-France, todos os dias da semana e de forma ilimitada, ao longo de 1 ano a partir de 1º de setembro.

O pacote imagine R Junior só pode ser assinado online em nosso site.

Consulte oGuia Imagine Rpara encontrar os passos passo a passo da assinatura.

Condições de assinatura

A criança deve ter menos de 11 anos de idade em 31 de dezembro do ano em que o pacote está assinado.

A criança deve residir em Île-de-France.

Não há requisitos de recursos.

Como assinar para o seu filho?

Antes dos 16 anos, um jovem não pode assinar um pacote por conta própria: um pagador (pai ou parente) deve fazer a assinatura para o jovem titular.

A assinatura também é feita online, no seuEspaço de Pagador Pessoal: no final da página, clique em "Assine para um novo titular".

Todos os detalhes sobre a assinatura estão noGuia Imagine R.

Limites de Pacotes