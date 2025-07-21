Como faço para assinar um pacote Imagine R Junior?

Atualizado em 21 julho 2025

O pacote imagine R Junior, ao preço de 24,80 euros, incluindo a taxa administrativa de 8 euros, é destinado a crianças menores de 11 anos a partir de 31 de dezembro de 2025.

Ele permite que você viaje por toda a rede da Île-de-France, todos os dias da semana e de forma ilimitada, ao longo de 1 ano a partir de 1º de setembro.

O pacote imagine R Junior só pode ser assinado online em nosso site.

Consulte oGuia Imagine Rpara encontrar os passos passo a passo da assinatura.

Condições de assinatura

  • A criança deve ter menos de 11 anos de idade em 31 de dezembro do ano em que o pacote está assinado.
  • A criança deve residir em Île-de-France.
  • Não há requisitos de recursos.

Como assinar para o seu filho?

Antes dos 16 anos, um jovem não pode assinar um pacote por conta própria: um pagador (pai ou parente) deve fazer a assinatura para o jovem titular.

A assinatura também é feita online, no seuEspaço de Pagador Pessoal: no final da página, clique em "Assine para um novo titular".

Todos os detalhes sobre a assinatura estão noGuia Imagine R.

Limites de Pacotes

  • Nenhuma bolsa ou bolsa pode ser aplicada a essa taxa.
  • Um pagador terceirizado (ensino fundamental, ensino médio, prefeitura, etc.) não pode financiar uma taxa fixa Imagine R na taxa júnior.
  • Se você desejar assinar por correio, não poderá aproveitar a vantajosa taxa R Junior de 24,80 euros: será aplicada a taxa regional de 392,30 euros (384,30 euros + 8 euros de taxas administrativas).