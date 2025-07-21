Você recebeu um e-mail do endereço [email protected] ou uma carta pedindo que devolva certos documentos de apoio (comprovante de identidade, notificação da concessão da bolsa ou certificado escolar)?

É normal

Como parte da assinatura do imagine R, está estipulado na GTCSU (artigo 2-4) que a agência imagine R reserva o direito de realizar verificações adicionais.

Os documentos de apoio devem ser enviados (por e-mail ou correio) dentro de um mês após o envio da solicitação pela agência imagine R.

Por e-mail: [email protected]

Por correspondência:

IMAGINE A AGÊNCIA R

TSA 54449

977213 AVON CEDEX

Se os documentos não forem devolvidos, a agência imagine R considerará que o titular da conta não tem direito ao pacote imagine R e pode automaticamente rescindir o contrato. Essa rescisão também implica uma proibição de assinar um novo pacote Imagine R por 3 anos.