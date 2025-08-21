Para o pacote Imagine R Scolaire, alguns conselhos departamentais concedem um subsídio departamental, sob certas condições.

Île-de-France Mobilités e os Conselhos Departamentais também podem conceder subsídio a bolsistas de instituições públicas e privadas sob contrato de Educação Nacional, dependendo do nível de sua bolsa.

Encontre as diferentes taxas no simulador de elegibilidade e tarifa.

Para aproveitá-la, você pode até 15 de dezembro:

a partir do seu Espaço Pessoal, envie a notificação da bolsa de estudos para o ano em questão:

"Meu Navigo">> Selecione o pacote >> "Forneça minha comprovação de bolsa"

"Meu Navigo">> Selecione o pacote >> "Forneça minha comprovação de bolsa" por correio para a agência imagine R: envie a notificação da concessão da bolsa ou o certificado da bolsa (disponível no formulário em papel) preenchido e carimbado pela sua instituição. Envie seu pedido para:

IMAGINE A AGÊNCIA R

TSA 24455

77213 AVON CEDEX

Dependendo do método de pagamento escolhido, o pagamento a mais será reembolsado por cheque ou o valor dos seus débitos diretos será ajustado.

Para o pacote Imagine R Junior, não se aplica nenhuma taxa de bolsa.

Se você devolveu apenas o certificado de bolsa do formulário Imagine R, sua notificação da concessão da bolsa pode ser solicitada a qualquer momento pela Agência Imagine R.