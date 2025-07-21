Quando você assinou, escolheu o método de pagamento por débitos mensais e percebe um valor maior no primeiro pagamento mensal.

Isso é completamente normal, e foi anunciado quando você assinou seu plano Imagine R.

De fato, o primeiro pagamento mensal inclui:

O valor do primeiro mês de assinatura do pacote

a taxa anual de inscrição de 8 euros, que é paga mesmo que seja renovada

o valor dos pagamentos mensais devido entre a data de validade do pacote e a data de assinatura. De fato, independentemente da data da assinatura, o preço do pacote Imagine R vence integralmente.

Como lembrete

Aqui estão as datas de início dos pacotes Imagine R:

Imagine R Scolaire e imagine R Junior:

- para uma primeira assinatura: 1º de setembro

- para renovação: 1º de outubro

- para uma primeira assinatura: 1º de setembro - para renovação: 1º de outubro imagine o Estudante R:

no dia 1º de cada mês, como desejar: setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro

Em caso de assinatura atrasada, as parcelas mensais devidas são deduzidas junto com a primeira parcela mensal.

Alguns exemplos