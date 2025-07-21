O valor da minha primeira parcela mensal é maior, isso é normal?
Quando você assinou, escolheu o método de pagamento por débitos mensais e percebe um valor maior no primeiro pagamento mensal.
Isso é completamente normal, e foi anunciado quando você assinou seu plano Imagine R.
De fato, o primeiro pagamento mensal inclui:
- O valor do primeiro mês de assinatura do pacote
- a taxa anual de inscrição de 8 euros, que é paga mesmo que seja renovada
- o valor dos pagamentos mensais devido entre a data de validade do pacote e a data de assinatura. De fato, independentemente da data da assinatura, o preço do pacote Imagine R vence integralmente.
Como lembrete
Aqui estão as datas de início dos pacotes Imagine R:
- Imagine R Scolaire e imagine R Junior:
- para uma primeira assinatura: 1º de setembro
- para renovação: 1º de outubro
- imagine o Estudante R:
no dia 1º de cada mês, como desejar: setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro
Em caso de assinatura atrasada, as parcelas mensais devidas são deduzidas junto com a primeira parcela mensal.
Alguns exemplos
- Se você assinar um pacote Imagine R Scolaire em janeiro, os meses de setembro a janeiro terão que ser pagos de uma vez só por débito direto (incluindo a taxa de inscrição de 8 euros) na primeira parcela.
- Se você assinar um pacote Imagine R Student em março, os meses de janeiro a março terão que ser pagos de uma vez só (incluindo a taxa de inscrição de 8 euros) na primeira parcela.