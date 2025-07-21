O valor da minha primeira parcela mensal é maior, isso é normal?

Atualizado em 21 julho 2025

Quando você assinou, escolheu o método de pagamento por débitos mensais e percebe um valor maior no primeiro pagamento mensal.

Isso é completamente normal, e foi anunciado quando você assinou seu plano Imagine R.

De fato, o primeiro pagamento mensal inclui:

  • O valor do primeiro mês de assinatura do pacote
  • a taxa anual de inscrição de 8 euros, que é paga mesmo que seja renovada
  • o valor dos pagamentos mensais devido entre a data de validade do pacote e a data de assinatura. De fato, independentemente da data da assinatura, o preço do pacote Imagine R vence integralmente.

Como lembrete

Aqui estão as datas de início dos pacotes Imagine R:

  • Imagine R Scolaire e imagine R Junior:
    - para uma primeira assinatura: 1º de setembro
    - para renovação: 1º de outubro
  • imagine o Estudante R:
    no dia 1º de cada mês, como desejar: setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro

Em caso de assinatura atrasada, as parcelas mensais devidas são deduzidas junto com a primeira parcela mensal.

Alguns exemplos

  • Se você assinar um pacote Imagine R Scolaire em janeiro, os meses de setembro a janeiro terão que ser pagos de uma vez só por débito direto (incluindo a taxa de inscrição de 8 euros) na primeira parcela.
  • Se você assinar um pacote Imagine R Student em março, os meses de janeiro a março terão que ser pagos de uma vez só (incluindo a taxa de inscrição de 8 euros) na primeira parcela.