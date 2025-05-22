Suspensão?

A suspensão permite, por um período máximo de 12 meses, interromper seu passe anual Navigo (após esse período, seu passe é cancelado automaticamente).

Para que a suspensão seja eficaz, você deve atualizar seu passe em um ponto de venda, em um terminal RATP ou Transilien SNCF, ou no seu telefone via aplicativo Île-de-France Mobilités ou de varejistas oficiais que podem ser baixados na Apple Store ou Play Store, na seção "Compra" no máximo 48 horas após o pedido ter sido considerado.

Cuidado!

Se você não atualizar seu passe anual Navigo:

Se você pagar por débito direto: os débitos do seu passe anual Navigo não serão suspensos de acordo com os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do passe anual Navigo.

Se você pagar em dinheiro: nenhum reembolso do seu Passe Anual Navigo será feito de acordo com os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Passe Anual Navigo.

A suspensão oferece a oportunidade de retomar seu passe sem custo adicional, mantendo seu passe anual Navigo.

Demissão?

O cancelamento do plano encerra permanentemente seu plano sem a necessidade de atualizar seu passe. Se você quiser novamente um passe anual Navigo, terá que fazer uma nova assinatura e pagar as taxas administrativas associadas.

IMPORTANTE

Em ambos os casos, mantenha seu passe anual Navigo : ele permite recarregar as cartas do Mês Navigo, Semana Navigo, Dia Navigo, Redução de Solidariedade, Solidariedade Sem Solidariedade ou passes Amethyst. Você também pode usá-lo se quiser recuperar um passe anual Navigo.

Em caso de suspensão ou rescisão durante o mês, o pacote vence integralmente.