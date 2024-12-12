Como faço para obter um passe Imagine R e/ou um cartão de transporte escolar (SCOL'R - CSB LR)?
imagine R:
Mais informações: imagine R package: assinatura online
Visitas especiais às escolas:
Para a distribuição e serviço pós-venda do cartão Scol'R, entre em contato com os serviços abaixo:
- Departamento 77:
01 64 14 77 77 / [email protected]
- Departamento 78:
01 39 23 17 40 (14h/17h) / [email protected]
- Departamento 91:
01 69 91 69 80 (14h/17h) / [email protected]
- Departamento 95:
01 34 20 52 70 (14h/17h) / [email protected]