Para viajar, o usuário de um passe Navigo deve tê-lo previamente carregado com um bilhete e validado nos dispositivos de validação das operadoras antes de cada viagem, ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também, quando aplicável, durante conexões e saídas, sob pena de violação.

Essa validação nos permite ter um melhor conhecimento dos fluxos de passageiros e do número de passageiros nas linhas, o que é essencial para adaptar a oferta regional de transporte e a oferta tarifária o mais próximo possível da realidade.