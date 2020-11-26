A vida útil de um suporte sem contato é de 10 anos.

Você receberá a informação de que seu passe Navigo personalizado expirou ou está prestes a expirar em seu espaço online pessoal, em uma máquina de venda automática da RATP ou SNCF.

Um novo passe será enviado gratuitamente pelo correio alguns dias antes do término da validade do seu passe. Lembre-se de verificar seu endereço postal no seu espaço pessoal.

Se você não recebeu seu novo passe e o atual expirou, pode ir a uma agência onde receberá um novo passe gratuitamente.