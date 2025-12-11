Quais ingressos estão disponíveis na mídia contactless?

Atualizado em 11 dezembro 2025

A maioria dos bilhetes de transporte está disponível nos passes Navigo. Os bilhetes que podem ser carregados variam dependendo do tipo de passe.

Encontre aqui os diferentes ingressos disponíveis em dispositivos contactless

Tableau de données
App Île-de-France MobilitésPassagem NavigoNavigo Easy PassPasse de Descoberta NavigoNavigo Imagine R PassPasse Anual NavigoSMSBilhete de papelão
Navigo Liberté+Oui - YesOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Bilhete do Metrô REROui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Bonde de Ônibus com BilhetesOui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Ingresso para o Aeroporto de Paris <>Oui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Ônibus Orly/Roissy BusOui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Passe Diário NavigoOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No
Passe Semanal NavigoOui - YesOui - YesNon - NoOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No
Passe Mensal NavigoOui - YesOui - YesNon - NoOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No
Passe Anual NavigoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - No
Pacote de Turnê em ParisOui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Pacote Imagine R JuniorNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - No
Pacote Escola Imagine RNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - No
Pacote Estudantil Imagine RNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - No
Cartão Scol'RNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Cartão regular da escola de ônibusNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
50% de descontoNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Solidariedade GrátisNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Pacote AmetistaNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Preços para Idosos do Pacote Anual NavigoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - No
Pacote Gratuito para jovens em integraçãoNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Desconto de 50% no Serviço Cívico VoluntárioNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Pacotes ou ingressos para pessoas com deficiênciaNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Bilhete T+Non - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - Yes
Ingresso Origem-DestinoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - Yes
Bilhete de embarqueNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - Yes
Bilhete de embarque por SMSNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - No
Pacote antipoluiçãoOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No
Fête de la musiqueOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No