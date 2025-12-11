Quais ingressos estão disponíveis na mídia contactless?
A maioria dos bilhetes de transporte está disponível nos passes Navigo. Os bilhetes que podem ser carregados variam dependendo do tipo de passe.
Encontre aqui os diferentes ingressos disponíveis em dispositivos contactless
|App Île-de-France Mobilités
|Passagem Navigo
|Navigo Easy Pass
|Passe de Descoberta Navigo
|Navigo Imagine R Pass
|Passe Anual Navigo
|SMS
|Bilhete de papelão
|Navigo Liberté+
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Bilhete do Metrô RER
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Bonde de Ônibus com Bilhetes
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Ingresso para o Aeroporto de Paris <>
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Ônibus Orly/Roissy Bus
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Passe Diário Navigo
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Passe Semanal Navigo
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Passe Mensal Navigo
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Passe Anual Navigo
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Pacote de Turnê em Paris
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Pacote Imagine R Junior
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Pacote Escola Imagine R
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Pacote Estudantil Imagine R
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Cartão Scol'R
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Cartão regular da escola de ônibus
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|50% de desconto
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Solidariedade Grátis
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Pacote Ametista
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Preços para Idosos do Pacote Anual Navigo
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Pacote Gratuito para jovens em integração
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Desconto de 50% no Serviço Cívico Voluntário
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Pacotes ou ingressos para pessoas com deficiência
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Pacotes ou ingressos para pessoas com deficiência
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Bilhete T+
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Ingresso Origem-Destino
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Bilhete de embarque
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Bilhete de embarque por SMS
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Pacote antipoluição
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Fête de la musique
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No