Por que criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect?
Em aplicativos de transporte público (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP e SNCF Connect), sua conta Île-de-France Mobilités Connect permite que você acompanhe e gerencie suas compras de bilhetes, Day Passes e o Mês ou Semana do Navigo. Esta conta é essencial para comprar um Mês ou Semana Navigo desmaterializado no seu celular.
Criar uma conta no Île-de-France Mobilités Connect traz muitas vantagens e facilita seus procedimentos:
- Economizando seu método de pagamento,
- Envio de recibos nominativos de compras,
- Jornada de compras simplificada com endereço de e-mail pré-preenchido,
- Consultar suas últimas aquisições,
- Acesso ao atendimento ao cliente, se necessário.
Para criar uma conta no Île-de-France Mobilités Connect, são necessárias apenas as seguintes informações: endereço de e-mail, senha, nome e sobrenome.
Se quiser comprar um passe Navigo Month ou Navigo Week para carregar no seu celular, também precisará inserir sua data de nascimento e sua foto. De fato, no caso de uma auditoria desses pacotes, o agente pode pedir que você apresente essas informações.
As seções "My Navigo" (site Iledefrance-Mobilités.fr)
Dentro desse espaço centralizado de gerenciamento, sua conta permite que você aproveite uma ampla gama de serviços Navigo:
Sobre aplicações de transporte público (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP e SNCF Connect)
Sobre aplicativos parceiros de carona (Karos, Klaxit, BlaBlaCar Daily)
Você pode usar sua conta Île-de-France Mobilités Connect para se registrar no carona. Esta conta é essencial se você é assinante do Navigo e deseja aproveitar as viagens oferecidas pela Île-de-France Mobilités através dos aplicativos de seus parceiros. Saiba Mais
Assine um passe e/ou contrato Navigo para mim ou para terceiros
- Assine um passe anual Navigo
- Assine um pacote Imagine R Student ou Escola
- Assine um contrato Navigo Liberté +
- Financiamento do contrato/pacote de uma pessoa
Gerencio meus passes e/ou contratos Navigo, assim como aqueles que financio
- Veja todos os planos que você financia
- Solicite preços para idosos em um passe anual Navigo
- Baixe um certificado de montante único
- Regularização de uma dívida não paga
- Suspenda / retome seu passe anual Navigo
- Mude as zonas do seu passe anual Navigo
- Acompanhe seu consumo como parte de um contrato Navigo Liberté +
- Acesse o histórico dos seus débitos diretos sob um contrato Navigo Liberté +
- Visualize/baixe seu Navigo Liberté + faturas
- Mude o pagador do seu Navigo Liberté + contrato
- Cancele seu Navigo Annual Pass ou seu Navigo Liberté + contrato
Gerencie meu passe Navigo
- Peça um passe Navigo
- Escolha Click n' Collect para pegar seu passe Navigo
- Reporte a perda ou roubo do seu passe Navigo
Nota: A declaração de perda/roubo está disponível online apenas para o Navigo Annual, imagine R, e os passes Navigo sob o contrato Navigo Liberté +.
Gerenciar minhas informações, fazer e acompanhar pedidos online
- Alterando suas informações pessoais
- Mude seus dados bancários
- Entre em contato com nosso atendimento ao cliente
- Acesse o acompanhamento dos seus pedidos atuais
E logo...
Em breve, sua conta Île-de-France Mobilités Connect também poderá ser usada com outros parceiros de mobilidade! (bicicleta, carsharing, etc.)