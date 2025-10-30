Por que criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect?

Atualizado em 30 outubro 2025

Em aplicativos de transporte público (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP e SNCF Connect), sua conta Île-de-France Mobilités Connect permite que você acompanhe e gerencie suas compras de bilhetes, Day Passes e o Mês ou Semana do Navigo. Esta conta é essencial para comprar um Mês ou Semana Navigo desmaterializado no seu celular.

Criar uma conta no Île-de-France Mobilités Connect traz muitas vantagens e facilita seus procedimentos:

- Economizando seu método de pagamento,

- Envio de recibos nominativos de compras,

- Jornada de compras simplificada com endereço de e-mail pré-preenchido,

- Consultar suas últimas aquisições,

- Acesso ao atendimento ao cliente, se necessário.

Para criar uma conta no Île-de-France Mobilités Connect, são necessárias apenas as seguintes informações: endereço de e-mail, senha, nome e sobrenome.

Se quiser comprar um passe Navigo Month ou Navigo Week para carregar no seu celular, também precisará inserir sua data de nascimento e sua foto. De fato, no caso de uma auditoria desses pacotes, o agente pode pedir que você apresente essas informações.

Funções de Gestão de Viagens

As seções "My Navigo" (site Iledefrance-Mobilités.fr)

Dentro desse espaço centralizado de gerenciamento, sua conta permite que você aproveite uma ampla gama de serviços Navigo:

Sobre aplicações de transporte público (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP e SNCF Connect)

Sobre aplicativos parceiros de carona (Karos, Klaxit, BlaBlaCar Daily)

Você pode usar sua conta Île-de-France Mobilités Connect para se registrar no carona. Esta conta é essencial se você é assinante do Navigo e deseja aproveitar as viagens oferecidas pela Île-de-France Mobilités através dos aplicativos de seus parceiros. Saiba Mais

Assine um passe e/ou contrato Navigo para mim ou para terceiros

  • Assine um passe anual Navigo
  • Assine um pacote Imagine R Student ou Escola
  • Assine um contrato Navigo Liberté +
  • Financiamento do contrato/pacote de uma pessoa

 Gerencio meus passes e/ou contratos Navigo, assim como aqueles que financio

  • Veja todos os planos que você financia
  • Solicite preços para idosos em um passe anual Navigo
  • Baixe um certificado de montante único
  • Regularização de uma dívida não paga
  • Suspenda / retome seu passe anual Navigo
  • Mude as zonas do seu passe anual Navigo
  • Acompanhe seu consumo como parte de um contrato Navigo Liberté +
  • Acesse o histórico dos seus débitos diretos sob um contrato Navigo Liberté +
  • Visualize/baixe seu Navigo Liberté + faturas
  • Mude o pagador do seu Navigo Liberté + contrato
  • Cancele seu Navigo Annual Pass ou seu Navigo Liberté + contrato

 Gerencie meu passe Navigo

  • Peça um passe Navigo
  • Escolha Click n' Collect para pegar seu passe Navigo
  • Reporte a perda ou roubo do seu passe Navigo

Nota: A declaração de perda/roubo está disponível online apenas para o Navigo Annual, imagine R, e os passes Navigo sob o contrato Navigo Liberté +. 

 Gerenciar minhas informações, fazer e acompanhar pedidos online

  • Alterando suas informações pessoais
  • Mude seus dados bancários
  • Entre em contato com nosso atendimento ao cliente
  • Acesse o acompanhamento dos seus pedidos atuais

E logo...

Em breve, sua conta Île-de-France Mobilités Connect também poderá ser usada com outros parceiros de mobilidade! (bicicleta, carsharing, etc.)