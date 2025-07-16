E se o serviço estiver instalado no chip SIM E no celular Android?

Atualizado em 16 julho 2025

Em alguns casos muito específicos, é possível que o serviço seja instalado tanto no chip SIM quanto no elemento seguro do telefone ou no aplicativo complementar Mes Tickets Navigo.

Se o serviço estiver presente em vários locais, o aplicativo permite que você selecione qual deseja acessar. Uma vez selecionada a localização, o aplicativo exibe seu conteúdo, e quaisquer novas compras serão carregadas nesse local.

No entanto, durante validações e verificações, o Android ainda pode pedir para você selecionar o local a usar. Se quiser evitar essa etapa, em alguns celulares você tem a opção de forçar a localização usada para validações futuras nas configurações NFC do telefone:

  • Selecione "cartão SIM" para que a validação seja feita nos tickets armazenados no SIM;
  • Selecione "Elemento Seguro Integrado" para validar os tickets armazenados no Elemento Seguro do telefone;
  • Selecione "Sistema operacional Android" para que a validação seja feita nos tickets armazenados no aplicativo complementar My Navigo Tickets.