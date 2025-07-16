E se o serviço estiver instalado no chip SIM E no celular Android?
Em alguns casos muito específicos, é possível que o serviço seja instalado tanto no chip SIM quanto no elemento seguro do telefone ou no aplicativo complementar Mes Tickets Navigo.
Se o serviço estiver presente em vários locais, o aplicativo permite que você selecione qual deseja acessar. Uma vez selecionada a localização, o aplicativo exibe seu conteúdo, e quaisquer novas compras serão carregadas nesse local.
No entanto, durante validações e verificações, o Android ainda pode pedir para você selecionar o local a usar. Se quiser evitar essa etapa, em alguns celulares você tem a opção de forçar a localização usada para validações futuras nas configurações NFC do telefone:
- Selecione "cartão SIM" para que a validação seja feita nos tickets armazenados no SIM;
- Selecione "Elemento Seguro Integrado" para validar os tickets armazenados no Elemento Seguro do telefone;
- Selecione "Sistema operacional Android" para que a validação seja feita nos tickets armazenados no aplicativo complementar My Navigo Tickets.