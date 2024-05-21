Como faço para comprar e cobrar um ingresso no meu celular Android ou no Samsung Galaxy Watch?

Atualizado em 21 maio 2024

Antes que um chamado seja carregado no seu celular Android ou Samsung Galaxy Watch pela primeira vez, é necessário um passo adicional de instalação .

Quando essa instalação for bem-sucedida, vá para a tela inicial de Compras:

- Compre > no meu celular> Compre um ingresso

- Comprar > no meu Samsung Galaxy Watch> Comprar um ingresso

O aplicativo então exibe os diferentes ingressos disponíveis para compra. Você seleciona o bilhete e, se necessário, a data, os campos e a quantidade.

Antes do pagamento, você é convidado a se autenticar no Île-de-France Mobilités Connect para se beneficiar de várias vantagens: registro do seu método de pagamento, comprovante nominativo de compra, consulta sobre suas compras mais recentes, melhor manejo dos pedidos pós-venda, etc.

Essa autenticação é obrigatória para a compra dos passes Navigo Month e Navigo Week, para que você possa ser identificado durante uma verificação.

Para o pagamento, você deve ter um cartão de crédito e inserir um endereço de e-mail para o qual o comprovante de compra será enviado para você. Este endereço é pré-preenchido se você estiver autenticado no Île-de-France Mobilités Connect.  Dependendo do seu celular, você também pode pagar seus bilhetes de transporte com o Samsung Pay.

Após o pagamento, o ingresso é carregado no seu celular ou no Samsung Galaxy Watch e você pode viajar com ele.