Você pode optar por comprar seus bilhetes de transporte para a Île-de-France diretamente na Samsung Wallet: tela inicial > Adicionar > Transporte > Navigo Région Ile-de-France.

A Samsung Wallet guia você nos passos, especialmente para a instalação de um Ticket sem contato ou do aplicativo complementar My Navigo, dependendo do seu celular.

Uma vez concluída essa etapa de instalação, apenas no primeiro uso, você pode escolher um ticket entre todas as ofertas disponíveis para compra por telefone.

Para uma compra feita pela Samsung Wallet, o pagamento deve ser feito com o Samsung Pay.

Um comprovante de compra será enviado automaticamente para o endereço de e-mail fornecido durante o processo de compra.

Se você desejar comprar um passe Navigo Week ou Navigo Month, será convidado a se autenticar no Île-de-France Mobilités Connect.