Carregar tickets em um Samsung Galaxy Watch está disponível apenas no aplicativo Île-de-France Mobilités e requer uma etapa de instalação.

Certifique-se de ter bom acesso à rede, telecomunicações ou WIFI e um relógio compatível.

Em caso de dúvida, você pode retomar o processo de instalação a partir do

Entre em contato conosco > Meus bilhetes de transporte [...] / Os bilhetes cobrados no meu Samsung Galaxy Watch / Estou tendo problemas com a instalação após me autenticar no Île-de-France Mobilités Connect.

O aplicativo diagnostica seus equipamentos e guia passo a passo. Se o problema persistir, uma mensagem de erro indicará o problema que você está enfrentando.